VIDEO. Salerno, furti in 5 supermercati della città: arrestati padre e figlio Svolta nelle indagini da parte della Polizia di Stato

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno tratto in arresto due persone per alcuni dei furti avvenuti nelle ultime settimane in città. In mattinata è stato eseguita un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari con controllo elettronico nei confronti di un 49enne e del figlio 21enne (M.P e M.A, le iniziali), entrambi già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio.

I due sono indagati in concorso per cinque furti aggravati commessi in orario notturno tra il 6 e il 18 novembre scorso. Nello specifico i due avrebbero commesso furti al supermercato MD discount di via Irno (6 novembre), al Conad City di via Santa Margherita (12 novembre) e due volte alla “Macelleria Il buongustaio” in via Galdieri (7 e 13 novembre ).

Le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Salerno, hanno consentito di identificare i due; nello specifico l’identificazione è stata resa possibile dall’acquisizione delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira, nonché di quelli limitrofi. Talune immagini immortalano i due, non ancora travisati, nei momenti di poco precedenti alla consumazione dei reati.

Gli elementi probatori raccolti hanno trovato ulteriore riscontro nell’esecuzione della perquisizione effettuata presso il domicilio degli indagati, all’esito della quale sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento indossati nei vari episodi criminosi, immortalati dalle immagini di videosorveglianza, nonché un televisore asportato in occasione di uno dei furti perpetrati.