Carabinieri in azione a Mercato San Severino e Baronissi: multe e sequestri Portata in carcere una donna, era stata condannata per furti a Roma

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il controllo dei Carabinieri, che ha interessato in prevalenza i comuni di Fisciano e Baronissi con l’impiego di personale delle locali Stazioni, supportate dall’Aliquota Radiomobile e da quella Operativa del Norm della Compagnia, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie, sono stati controllati 51 veicoli, identificate 93 persone e comminate

19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; inoltre, sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo 3 veicoli perché privi della prevista assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi ovvero per assenza di revisione. In particolare, nella notte dell’8 dicembre, a Mercato San Severino, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nel corso dello specifico servizio di perlustrazione dinamica del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, hanno proceduto al controllo stradale di una 31enne romena accertando che la stessa era gravata da un ordine di carcerazione per l’espiazione di pena a seguito di una condanna definitiva ad anni 4 e mesi 7 di reclusione per più furti commessi nella Capitale; la donna è stata poi tradotta alla casa circondariale di Salerno Fuorni.

Inoltre, è stato anche amministrativamente sequestrato quantitativo di droga tipo crack e un assuntore di sostanze stupefacenti è stato segnalato alla Prefettura di Salerno per i provvedimenti amministrativi di competenza, mentre una persona è stata proposta per il foglio di via obbligatorio. Quattro, infine, le denunce all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente per maltrattamenti di animali e per guida reiterata senza patente.