Sorpreso con una pistola e pezzi di auto rubate: arrestato pregiudicato L'operazione di polizia e carabinieri ha visto coinvolti 60 uomini, effettuate 9 perquisizioni

Il 2 dicembre scorso la polizia e i carabinieri di Salerno, con il supporto di unità cinofile e il rinforzo del reparto prevenzione cimine Campania, nonchè di personale della polizia scientifivca hanno effettuato un servizio ad alto impatto nel territorio di Pagani e comuni limitrofi. In azione oltre 60 uomini, effettuate 9 perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Al termine delle operzioni è stato arrestato un pregiudicato trovato in possesso di una pistola “scacciacani” priva di tappo rosso, in grado di esplodere colpi calibro 7,65 poiché modificata attraverso la sostituzione della canna.

L’uomo è stato denunciato, insieme ad un’altra persona, per ricettazione, poiché sono stati sorpresi con diverse componenti di veicoli rubati. L’intera zona è stata presidiata da equipaggi delle Forze di Polizia, che hanno proceduto al controllo di 82 persone e di 63 veicoli, uno dei quali sottoposto a fermo amministrativo, ma anche alla segnalazione amministrativa di due uomini come assuntori di stupefacenti.