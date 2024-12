Postiglione, 36enne muore travolto da un camion in un’azienda Inutili i soccorsi, indagini in corso dei carabinieri

Un tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio a Postiglione, nel Salernitano. A perdere la vita è stato un operaio 36enne, travolto da un camion dinanzi alla ditta per la quale lavorava. L'impatto è stato fatale. Inutili i soccorsi. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Dolore e sconcerto a Postiglione dove in tanti conoscevano il giovane.