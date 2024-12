San Valentino Torio: incendio in una fabbrica E' successo nella frazione Casatori

Un incendio è divampato ieri in una fabbrica a San Valentino Torio, nella frazione Casatori. A fuoco pedane di legno e cassette in plastica, nonché materiale di risulta presente sul piazzale esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera inferiore ed i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire alla causa del rogo.