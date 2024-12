Battipaglia: arresto per droga, nei guai un 29enne L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri con crack e materiale per il confezionamento

Il 21 dicembre scorso gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato A.G.per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In seguito ad una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 8.5 grammi di crack, già diviso in dosi e materiale per il confezionamento.

L'uomo, di anni 29, residente nel Comune di Eboli, disoccupato, pregiudicato, è stato notato rincasare, prima di accedere al portone avrebbe nascosto in un’aiuola poco distante involucri contenenti anch’essi sostanza stupefacente del tipo crack.

Su disposizione del P.M., l’indagato è stato portato alla Casa Circondariale di Fuorni, a Salerno, in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Salerno.