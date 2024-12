Incendio al sito di compostaggio di Salerno, prosegue l'attività di bonifica Continua senza sosta l'attività dei Vigili del fuoco: "Ma niente diossina"

La sede di Salerno Pulita ha ospitato la conferenza stampa sui risultati del sondaggio commissionato tra i cittadini, ed è stata l'occasione - per l'amministratore unico Enzo Bennet - per fare il punto sull'incendio che ha interessato un deposito di compost. Cinquemila metri quadrati a fuoco, con ogni probabilità per autocombustione mentre proseguono le indagini dei carabinieri.

Dai rilievi dell'Arpac non sono emerse finora particolari criticità per la salute: diossine inferiori ai valori di guardia, mentre il monitoraggio continua.

Salerno Pulita ha assicurato che non ci saranno ripercussioni sul servizio di raccolta e smaltimento a Salerno: l'azienda si è fatta trovare pronta nel fronteggiare l'emergenza. Almeno tre settimane per tornare alla normalità, ma i tempi potrebbero slittare.

Nel frattempo prosegue senza sosta l'attività di bonifica da parte dei vigili del fuoco di Salerno, che non si sono fermati nemmeno durante i giorni di festa.