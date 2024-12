VIDEO. Salerno, vigili del fuoco in azione al sito di compostaggio Le operazioni di smassamento hanno consentito di estinguere definitivamente l'incendio

Continuano senza sosta le operazioni di smassamento presso il sito di compostaggio di Salerno Pulita da parte dei Vigili del Fuoco. Durante la sera e la notte scorsa, i caschi rossi hanno operato sia con i mezzi di movimento terra che con l'ausilio di personale a terra. Protetti da autorespiratori, i pompieri hanno lavorato intensamente per smuovere il più possibile il materiale che da giorni sta bruciando lentamente, permettendo così il raffreddamento e l'estinzione definitiva.

Al momento la situazione è sotto controllo e, fortunatamente, non si avvertono nemmeno più i cattivi odori che nella giornata di ieri hanno invaso la città. Il Comune di Salerno, tuttavia, sta monitorando costantemente la situazione e, con l'ausilio dell'Arpac, sta controllando la qualità dell'aria: i primi risultati consegnati dalle centraline attesterebbero un livello d'inquinamento sotto la soglia e quindi non preoccupante. Ma la situazione continuerà ad essere monitorata anche nei prossimi giorni per avere un quadro della situazione chiaro e definitivo.