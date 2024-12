Capaccio: sorpreso con droga e soldi, arrestato In azione i carabinieri

Il 26 dicembre a Capaccio Paestum i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, sarebbe stato individuato in possesso di hashish e marjuana per un peso complessivo di circa 44 grammi nonché di materiale per il confezionamento e la somma di 1.700 euro in contanti.