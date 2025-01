Incidente stradale nei pressi di Albanella: tir si scontra con un'auto Due le persone ferite condotte in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in località San Nicola, ad Albanella. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un tir con un'auto, ferite due persone a bordo della vettura, trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, al via i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.