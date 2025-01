VIDEO. Scontri tra tifosi di Cavese e Nocerina in località Citola I metelliani rientravano da Avellino: 14 minivan si sono staccati, ad attenderli 100 molossi

Momenti di forte tensione si sono vissuti nella serata di ieri a Nocera Superiore, in località Citola, dove hanno rischiato di entrare in contatto le tifoserie di Cavese e Nocerina. I metelliani rientravano dalla trasferta di Avellino quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno scelto di non seguire il percorso consigliato e di dirigersi verso la città di Nocera. Ad attenderli c'era un gruppo di circa cento tifosi della Nocerina che hanno provato ad assaltare i 14 minivan che si erano staccati dal resto della carovana. Gli agenti di Polizia, che erano in servizio in borghese, sono riusciti ad evitare il peggio, scongiurando il contatto tra le due tifoserie. Sono stati comunque momenti di fortissima tensione, nel corso dei quali sono stati lanciati petardi e pietre, anche nei confronti del personale di polizia presente sul posto. In supporto, successivamente, sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Ansia e paura da parte dei residenti in zona che hanno assistito ad un'autentica guerriglia tra facinorosi. Non è la prima volta, tra l'altro, che le due tifoserie di "incrociano" nei rispettivi territori. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Digos della Questura di Salerno per identificare i violenti.