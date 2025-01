Beccato con della droga in casa: arrestato dai carabinieri I militari in azione a San Cipriano Picentino

Il 21 gennaio a San Cipriano Picentino i carabinieri della locale stazione hanno arrestato S.F. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupfacente. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, dopo una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di crack e 230 euro in contanti.