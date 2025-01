Armato di coltello rapina un tabacchi a Eboli: paura per il titolare L'uomo ha portato via circa mille euro

Messa a segno una rapina a Eboli, nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18. E' successo in via Enrico Mattei. Con il volto coperto un uomo si è introdotto in un tabacchi, ha minacciando il titolare con un coltello, facendosi consegnare l'incasso, circa mille euro per poi fuggire via indisturbato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, al via le indagini per risalire all'autore del colpo, al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini di videosorveglianza dell'attività commerciale.