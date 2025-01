Salerno, consigliere comunale denuncia: "Aggredito da tre stranieri" E' accaduto nel quartiere Torrione, in zona lungomare

Il consigliere comunale Ciro Giordano ha denunciato di aver subito un'aggressione verbale da parte di tre stranieri. L'esponente di opposizione sabato pomeriggio si era recato con un amico a Torrione, in zona lungomare, per documentare le condizioni di degrado in cui versa un'area della città. Una situazione che gli era stata segnalata dai cittadini del quartiere e per la quale Giordano avrebbe voluto chiedere un intervento da parte dell'Amministrazione.

Sul posto, però, l'amministratore salernitano ha trovato tre stranieri che avevano trasformato l'area in un bivacco. Ne è nata un'accesa discussione, nel corso della quale i tre hanno intimato a Giordano di allontanarsi.