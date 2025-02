Salerno, ciclista 49enne morto: riesplode la polemica sulla sicurezza stradale Una passeggiata in bicicletta è finita in tragedia, si indaga per risalire alle responsabilità

Una passeggiata in bicicletta in compagnia, diretti in Costiera Amalfitana, si è trasformata in tragedia, questa mattina, intorno alle 8.30, sulla strada che collega la città di Salerno al porto. Sono in corso indagini della magistratura per chiarire le cause che hanno portato diverse ecoballe, da due quintali e mezzo di rifiuti non pericolosi, indifferenziato compattato, a cadere da un camion in transito. Il mezzo pesante era diretto ad una nave dello scalo commerciale. Il carico ha ucciso sul colpo il 49enne Domenico Campanile, originario di Caserta; un altro ciclista 42enne, sempre del casertano, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Adesso è ricoverato in Radiologia interventistica e, poi andrà in Chirurgia d'urgenza.

Le indagini

Sotto choc i compagni di viaggio dei due ciclisti. Sul posto le forze dell'ordine, gli agenti di polizia, coordinati dal pm di turno della Procura di Salerno, in un sopralluogo congiunto, hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso, che saranno utili sia a chiarire la dinamica, sia a stabilire come parte del carico sia finito giù dal camion e individuare eventuali responsabilità. Soltanto nel corso della mattinata, la salma del 49enne è stata rimossa dal luogo dell'incidente, sarà la magistratura a stabilire se sarà sottoposta all'esame autoptico. Intanto ci sono state ripercussioni sul traffico, l'arteria è la strada che mette in collegamento gli svincoli delle autostrade e il porto commerciale e che conduce anche ad alcuni quartieri della zona alta del capoluogo di provincia campano. L' accaduto fa tornare al centro del dibattito la questione sicurezza nei trasporti sull'arteria.