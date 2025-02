Immigrazione clandestina, retata della DDA: scattano 36 arresti in tre province L'operazione condotta da carabinieri e finanza: c'è anche l'accusa di corruzione e autoriciclaggio

I Carabinieri per la Tutela del Lavoro, insieme ai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno hanno dato esecuzione alle prime luci dell'alba ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 36 indagati tra le province di Salerno, Napoli e Caserta.

L'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, ha sgominato un'associazione a delinquere specializzata in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.

Per tutti gli indagati sono scattati gli arresti domiciliari. Nell'ambito della stessa operazione è scattato un maxi sequestro di denaro per l'utilizzo fraudolento del cosiddetto "Decreto flussi" in materia di immigrazione clandestina.

I particolari dell'operazione, che segue altre già importanti messe a segno nei mesi scorsi sempre a Salerno, saranno illustrati in una conferenza stampa alle 11:30 in Procura.