Furti e rapine nei supermercati di Salerno: arrestato L’uomo si sarebbe impossessato, anche con la violenza, di generi alimentari

La mattina del primo febbraio la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di G.L.

L'indagato è stato sottoposto, sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, alla misura degli arresti domiciliari, poiché ritenuto autore dei reati di furto aggravato, rapina ed estorsione.

In particolare, l'uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati predatori, è stato individuato quale autore di diverse condotte perpetrate, tra i mesi di luglio e ottobre 2024, ai danni di supermercati di Salerno, tutte finalizzate all'indebito impossessamento di generi alimentari, ricorrendo, in alcuni casi, all'utilizzo di violenza e minaccia nei confronti di addetti alle casse e alla vigilanza.

I predetti elementi indiziari sono stati raccolti attraverso le indagini svolte dalla Squadra Mobile mediante l'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira, nonché l'escussione di alcune persone presenti al momento dei fatti