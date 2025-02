Perseguita l'ex moglie: braccialetto elettronico per un 51enne di Sarno Eseguito un divieto di avvicinamento alla persona offesa

Perseguita l'ex moglie, braccialetto elettronico per un 51enne di Sarno, in provincia di Salerno. Ieri i Carabinieri della stazione di Sarno sono intervenuti per eseguire nei confronti dell'uomo un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina.

Il 51enne è ritenuto autore di reiterate condotte minatorie perpetrate nei confronti della ex moglie, ricostruite nel corso delle indagini svolte dai Carabinieri.