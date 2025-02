Pistola a scuola, la preside del Tasso: "Educare e non punire, sia da lezione" Le parole della dirigente scolastica: due studenti sono stati denunciati

“Il fatto resta grave ma noi come comunità scolastica dobbiamo educare e non punire”. Così Ida Lenza, dirigente del liceo “Torquato Tasso” di Salerno ha commentato quanto accaduto questa mattina nell'istituto di piazza San Francesco: due studenti sono stati denunciati per aver introdotto e utilizzato una pistola giocattolo.

“C’è stato un litigio tra studenti e uno di questi, avventatamente, ha sparato questo gommino. Il ragazzo, spaventato, ci ha informato ed io ho provveduto a sequestrare questa pistola, ad avvisare la polizia ed i genitori. Ci tengo a precisare che il tutto è accaduto durante la Settimana dello Studente, un momento deliberato dal Consiglio di Istituto e non autogestito. Il tutto si svolge sotto la vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici, ed è previsto un servizio d’ordine su ogni piano. Lo consideriamo un momento di crescita per i ragazzi, caratterizzato da incontri formativi e corsi tematici”.

La dirigente del "Tasso" ha spiegato che “quanto accaduto stamattina ci colpisce, ancor di più perché la nostra comunità è molto sensibile al sociale, i nostri ragazzi eccellono e mi sollecitano spesso incontri contro la violenza. Spero che l’episodio possa servire da lezione per tutti e, in particolare, per i ragazzi coinvolti in questa vicenda”.