Salerno, inseguimento a Mariconda: carabinieri si scontrano con auto sospetta I militari sono rimasti lievemente feriti

Una gazzella dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente durante un inseguimento effettuato tra le strade della zona orientale di Salerno. I militari, dopo aver intercettato un'auto sospetta, si sono messi sulle tracce di una Alfa Romeo Giulietta di colore bianco. Arrivati in via Podgora, a Mariconda, le due auto si sono scontrate frontalmente.

La persona che era alla guida è stata condotta in caserma per accertamenti e attualmente si trova in stato di fermo. Verifiche anche sulla vettura. I militari coinvolti nell'incidente sono rimasti lievemente contusi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale di Strade Sicure per la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della zona.