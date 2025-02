Precipita in un dirupo: muore ingegnere 48enne salernitano L'uomo, originario di Polla, si era trasferito nel beneventano

Tragedia a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Un ingegnere 48enne salernitano, Giuseppe Villanova, è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto in un dirupo. L'uomo, originario di Polla, è precipitato per diversi metri. Al via le indagini per ricostruire l'accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Sotto choc la comunità salernitana, dove il 48enne era molto conosciuto.