Rischia d'investire carabiniere e si schianta contro la gazzella: preso 31enne Nei guai un giovane albanese, nell'auto trovati arnesi da scasso e monili

È stato tratto in arresto il 31enne albanese che giovedì sera, nel tentativo di eludere un controllo dei carabinieri a Salerno, si è schiantato con un'Alfa Romeo Giulietta contro la gazzella dei militari. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la vettura montava una targa rubata. Il fatto è avvenuto in via Podgora, a Mariconda, quartiere della zona orientale.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno contattato il 112, segnalando la presenza di un'auto sospetta. Poco prima, infatti, c'era stato un furto in un'abitazione della zona.

I carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti ad intercettare la Giulietta che, all'arrivo dei militari, era ferma. Il 31enne, alla vista delle forze dell'ordine, ha provato ad allontanarsi a forte velocità, rischiando prima d'investire un carabiniere che era sceso dall'auto per effettuare un controllo e, poi, schiantandosi contro un'altra gazzella dei carabinieri che stava arrivando sul posto.

Lo straniero, condotto in caserma, è stato arrestato: in mattinata sarà celebrata l'udienza di convalida. Sono in corso accertamenti per capire se, insieme a lui, ci fossero anche dei complici. All'interno della Giulietta sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, una pistola e monili vari che sarebbero provento di furto in abitazione.