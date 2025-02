Scafati: 29enne arrestato per detenzione di arma clandestina In azione i carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato un 29enne del posto con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato in suo possesso una penna pistola calibro 22, completa di munizioni, considerata arma clandestina a seguito di una perizia balistica. Sono state inoltre sequestrate banconote contraffatte per un valore di 1.300 euro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.