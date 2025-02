Rogo doloso al Comune di Sarno: denunciato il responsabile Si tratta di un 35enne, avrebbe dato fuoco ad alcuni registri

E' stato identificato e denunciato a piede libero R.A., 35enne di Sarno, accusato di aver dato fuoco ad alcuni fascicoli negli uffici del Comune di Sarno.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine pare che l’uomo sia arrivato intorno alle 8:30 di venerdì presso gli uffici dei Servizi Sociali e del Segretariato Sociale, chiedendo di poter parlare con un responsabile. Invitato a tornare più tardi sarebbe stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza appiccare il fuoco con un accendino a dei faldoni.

Dopo gli accertamenti di rito, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno identificato e denunciato a piede libero per incendio doloso e danneggiamento. I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore per la messa in sicurezza dello stabile. Da quantificare i danni.