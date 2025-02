Montesano sulla Marcellana, incidente sul lavoro: ferito un operaio di 59 anni L'uomo rischia di perdere il braccio, indagini in corso per ricostruire l'accaduto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di sabato in un caseificio di Montesano sulla Marcellana. Ad avere la peggio è stato un operaio di 59 anni, rimasto gravemente ferito ad un braccio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario con il braccio, subendo lesioni estremamente gravi che potrebbero comportargli la perdita dell'arto. I colleghi hanno provato ad aiutarlo, in attesa dei soccorsi, ma la situazione è apparsa subito molto complessa. L'operaio è stato, poi, condotto in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità e per capire se l'incidente poteva essere o meno evitato.