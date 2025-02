Schianto sulla Cilentana, muore dopo due giorni il 54enne di Camerota Il comune cilentano messo in campo una gara di solidarietà per le donazioni di sangue

Ha smesso di battere nell'ospedale di Salerno il cuore di Agostino Diotaiuti, 54enne di Marina di Camerota che venerdì era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente sulla Strada Cilentana, tra le uscite di Centola e Poderia. L'uomo viaggiava in un furgone che si è scontrato con un camion che trasportava gasolio. Le condizioni del 54enne erano apparse da subito gravissime. Nelle scorse ore era scattata anche una gara di solidarietà, con navette partite da Marina di Camerota per raggiungere Salerno e donare sangue.