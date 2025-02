Capaccio Paestum: arrestato un 39enne per atti persecutori e rapina Ha aggredito fisicamente l'ex compagna, rubandole il cellulare e l'auto

Il 9 febbraio a Capaccio Paestum hanno arrestato un 39enne per atti persecutori e rapina. L'uomo, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, avrebbe fisicamente aggredito l'ex compagna per poi sottrarle il cellulare e l'auto utilizzata per allontanarsi.