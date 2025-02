Incendio distrugge abitazione, ad Aquara scatta la solidarietà Mobilitazione per aiutare la famiglia proprietaria dell'immobile

Un vasto incendio ha completamente distrutto un'abitazione ad Aquara, piccolo comune del Salernitano. L'incendio, molto probabilmente causato da una scintilla fuoriuscita dal camino, ha ridotto in cenere la casa, rendendola inagibile. La famiglia proprietaria, che risiedeva nell'immobile, è ora senza un tetto e ha perso quasi tutta la propria mobilia.La comunità aquarese non è rimasta indifferente alla tragedia. Questa mattina, un consigliere comunale ha lanciato un appello di solidarietà, invitando i concittadini e chiunque voglia contribuire, a donare somme di denaro per aiutare la famiglia. È stato istituito un apposito conto corrente bancario sul quale è possibile versare contributi volontari.