Uomo in bicicletta travolto da un'auto: 70enne in ospedale E' stato condotto al San Luca di Vallo della Lucania

Nella frazione di Pattano un 70enne in bicicletta, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un'auto. Soccorso dai sanitari del 118 il malcapitato è stato condotto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania a causa delle ferite riportate cadendo sull’asfalto.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri del locale Reparto Territoriale presenti insieme agli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.