Blitz al mercato di Torrione: in azione Nas, Polizia e Guardia di Finanza Ispezioni e controlli tra gli ambulanti di via Posidonia

Controlli interforze al mercato di Torrione a Salerno. In azione, per diverse ore della mattinata, uomini dei Nas, polizia di stato, polizia municipale e guardia di finanza. Le ispezioni sono andate avanti per parecchio tempo, tra gli ambulanti, nell'area di via Robertelli. Al vaglio delle forze dell'ordine autorizzazioni e merce in vendita.