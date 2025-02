Salerno: auto abbatte palo dell'energia elettrica La vettura è finita fuori strada, nessun ferito

Incidente stradale questa mattina all'alba in Via Giulio Pastore, a Salerno. Un'auto, per cause ancora da accertare, forse la strada resa scivolosa dalla pioggia, è finita contro un palo dell'energia elettrica, abbattendolo.

Nell'impatto nessuna persona è rimasta ferita. In mattinata sul posto sono intervenuti gli operatori di strade sicure e gli operai della società elettrica per mettere in sicurezza l'area.