Grave incidente a Battipaglia, quattro auto coinvolte: 7 feriti, 2 sono gravi L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo autostradale dell'A2

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Battipaglia all'altezza dello svincolo autostradale dell'A2. Per cause ancora da accertare, quattro auto sono rimaste coinvolte in una carambola che ha profocato 7 feriti. Due di queste sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e versano in condizioni gravi a causa delle numerose fratture riportate a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze che hanno preso in carico i feriti, provvedendo al trasferimento in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco, dopo aver provveduto ad estrarre i feriti, si sono occupati anche della messa in sicurezza delle vetture, in modo da consentire la riapertura della strada.