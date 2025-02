Blitz della Penitenziaria nel carcere di Salerno: sequestrati droga e cellulare Sono stati scoperti a seguito di colloqui da parte dei detenuti

Gli agenti della Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno hanno effettuato una doppia attività all'interno della casa circondariale. I controlli svolti a Fuorni hanno, infatti, permesso di evitare l'introduzione di droga e cellulari. In particolare gli agenti, in due distinte operazioni, hanno sequestrato cento grammi di hashish ed un micro telefonino. L'attività è stata svolta dagli agenti del settore colloqui che, nell'ambito dei consueti controlli, sono riusciti ad evitare l'introduzione in carcere di materiale proibito.

In un caso la penitenziaria ha sorpreso un detenuto che, dopo un colloquio con la convivente, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. La droga è stata rinvenuta attraverso una perquisizione. Poco dopo i poliziotti hanno sequestrato un microtelefonino che una madre aveva cercato di passare ad un detenuto.

Risultati che confermano l'impegno degli agenti, impegnati a garantire la sicurezza in carcere, nonostante le difficoltà e le tante carenze. Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale dell'Uspp, ha voluto ringraziare i poliziotti intervenuti, evidenziando che questi risultati «smentiscano le accuse di presunti favoritismi» e confermino invece la «dedizione e il senso del dovere con cui il personale opera quotidianamente».