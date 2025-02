Salerno, rubavano motorini: nei guai due persone L'attività è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Salerno Duomo

I carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa, della misura cautelare degli arresti in carcere e dell'obbligo di dimora a Scafati, nei confronti di G.S. e S.A., entrambi indagati per "furto, ricettazione e possesso di strumenti atti allo scasso". Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dai militari, i due, nel 2024, si sarebbero impossessati di due motocicli. Sono stati inoltre trovati in possesso di altri ciclomotori già oggetto di furto e di attrezzature idonee allo scasso.