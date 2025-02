Agropoli, aggrediscono promotore finanziario e minacciano la moglie: arrestati Uno dei due indagati aveva in casa, sotto al letto, una pistola con matricola abrasa

I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa dela misura cautelare in carcere nei confronti di F.G. e L.M., indagati per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate in concorso.

Secondo la ricostruzione accusatoria, nella seconda metà di settembre 2024, gli indagati si sarebbero resi responsabili di un'aggressione nei confronti di un promotore finanziario mediante l'uso di un oggetto tubolare e un cacciavite per costringerlo a risolvere a loro favore una pratica di microcredito imprenditoriale nonché a cessare la sua attività finanziaria per aprirne un'altra sotto le loro esclusive. Contestualmente avrebbero minacciato di morte la compagna della vittima, presente al momento dell'aggressione, qualora avesse denunciato i fatti.

All'atto dell'esecuzione della misura cautelare, uno dei due indagati è stato individuato in possesso di una pistola con matricola abrasa con 14 colpi che custodiva sotto al letto. Pertanto è stato arrestato anche per il reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo.