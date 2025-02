Strade di sangue in Costiera Amalfitana: perde la vita un 72enne L'uomo è stato investito da un'auto a Maiori

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Maiori: ad avere la peggio è stato un 72enne del posto, investito da un'auto sulla provinciale 2. L'uomo, mentre stava attraversando la strada, è stato colpito in pieno dalla vettura - alla cui guida c'era una 26enne -, riportando ferite gravissime. Nonostante i soccorsi, infatti, l'anziano è arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale di Castiglione di Ravello dove è spirato per un arresto cardiaco. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi che, coordinati dalla Procura di Salerno, stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.