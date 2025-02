Salerno: controlli e multe per conferimento fuori legge dei rifiuti Le ispezioni nel centro storico

Ha interessato in modo particolare il centro della città, l’operazione di controllo sul conferimento errato dei rifiuti effettuata dalla polizia municipale di Salerno e dagli operatori di Salerno Pulita. "Come ormai avviene da settimane - fa sapere Salerno Pulita - l’intervento mira a sanzionare i comportamenti scorretti, a difesa del decoro urbano e di quel 74% di cittadini rispettosi delle regole che hanno fatto di Salerno la città con il primato in Campania per la raccolta differenziata".