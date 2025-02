Rapina a mano armata all'ufficio postale di Sarno Bottino da 2mila euro, indagano i carabinieri

Rapina a mano armata all'ufficio postale di Sarno, in piazza Marconi. Il colpo è stato messo a segno questa mattina intorno alle 12, il bottino ammonta a circa 2mila euro.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri un uomo con il volto coperto e armato sarebbe entrato dall’ingresso principale e, una volta all’interno, grazie a due complici, avrebbe minacciato i dipendenti con l'arma facendosi consegnare il denaro in cassa per poi fuggire via. Al vaglio dei militari le telecamere di videosorveglianza del locale.