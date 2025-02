Montecorvino Pugliano, estorsione e maltrattamenti alla madre: 25enne in carcere Provvedimento eseguito dai carabinieri

A Montecorvino Pugliano, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Salerno nei confronti di un 25enne del luogo, indagato per "estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi". In particolare il giovane li avrebbe compiuti nei confronti della madre.