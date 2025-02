Incidente mortale in Litoranea: Eleonora uccisa a 50 anni La donna lascia marito e tre figli

Stava attraversando la strada con la sua bicicletta la 50enne bulgara Eleonora Ninova, da anni viveva in Italia, era sposata con tre figli. Quando un'auto l'ha travolta in pieno, uccidendola sul colpo. E' successo questa mattina intorno alle 9 sulla Litoranea Di Pontecagnano Faiano. Violentissimo l'impatto, il conducente, un 61enne italiano pare non abbia proprio frenato, non ci sarebbero segni sull'asfalto.

A causare l'investimento fatale forse una distrazione, l'uso del cellulare alla guida o l'alta velocità, su una strada killer dove si sono verificati già diversi sinistri mortali. Sul posto è intervenuta la polizia municiapale che ha effettuato i rilievi. Il conducente della vettura è stato condotto in ospedale a Salerno dove è stato sottoposto ai test tossicologici di rito. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sconvoli i familiari della vittima che sono giunti sul luogo dell'incidente, la donna lascia il marito e tre figli.