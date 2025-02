Perseguita l'ex fidanzata, seguendola al bar: arrestato 45enne L'uomo non ha rispettato il divieto di avvicinamento, si trova ora ai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Sarno, il 21 febbraio scorso, hanno arrestato un 45enne per non aver rispettato la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con un'ulteriore prescrizione di mantenere la distanza di almeno 500 metri e il divieto di comunicare con ogni mezzo con la vittima, la sua ex fidanzata.

Gli agenti sono intervenuti in una caffetteria del centro cittadino, l'uomo si sarebbe avvicinato in macchina mentre la vittima era al bar con due amiche. La donna, spaventata, ha richiesto l'intervento della volante che ha fermato e identificato il 45enne. L'arrestato si trova ora ai domiciliari nella sua abitazione con l'applicazione del braccialetto elettronico.