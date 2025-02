Salerno piange la scomparsa della ristoratrice Carla D'Acunto Dolore e sgomento in città

La città di Salerno è sotto choc per l'improvvisa scomparsa di Carla D'Acunto, titolare del ristorante Mediterraneo Salerno. In tanti, in queste ore, la stanno ricordando come una donna sorridente, solare e sempre disponibile con tutti. Centinaia i messaggi pubblicati sul suo profilo Facebook per salutare una donna che, dopo aver gestito un negozio di abbigliamento, aveva intrapreso con successo il percorso nel mondo della ristorazione, diventando in poco tempo un punto di riferimento per tanti. Cordoglio e vicinanza alla famiglia per una scomparsa improvvisa e che ha lasciato tutti senza parole.