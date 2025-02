Perseguita la sorella: braccialetto elettronico per un 51enne In azione i carabinieri ad Agropoli

Braccialetto elettronico e “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, si tratta della misura cautelare applicata dai Carabinieri della Stazione di Agropoli nei confronti di un 51enne del luogo, indagato per il reato di atti persecutori, vittima la sorella.

L'uomo è accusato di aver messo in atto una serie di comportamenti vessatori nei confronti della donna, consistenti in continue minacce finalizzate a ottenere somme di denaro. Questi episodi, ripetuti nel tempo, hanno creato un clima di terrore e costrizione per la sorella, spingendola a rivolgersi alle autorità. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l’ordinanza cautelare. I militari di Agropoli hanno quindi provveduto a eseguire la misura.