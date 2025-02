Incidente stradale sulla Cilentana: coinvolte tre auto Traffico in tilt, disagi in galleria

Incidente stradale sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra gli svincoli di Vallo della Lucania e Ceraso. Per cause ancora da accertare si sono scontrate tre auto: due Fiat Panda e una Toyota Yaris condotta da una donna con a bordo anche le sue due figlie. Il sinistro ha causato code e rallentamenti proprio nei pressi della galleria. Le persone ferite sono state condotte in ospedale.