Paura a Nocera Superiore: ascensore precipita nel vuoto All'interno una mamma con i suoi bambini

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in un palazzo di viale Europa, a Nocera Superiore. L’ascensore dello stabile, per un malfunzionamento, è precipitato nel vuoto per diversi metri. Da chiarire cosa sia accaduto. Al suo interno c'erano una mamma con i suoi due bambini. I malcapitati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che li hanno condotti all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.