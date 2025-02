Salerno in lacrime per l'ultimo saluto alla ristoratrice Carla D'Acunto Commozione nella chiesa di Madonna di Fatima

Con dolore, commozione e incredulità, Salerno ha dato l'ultimo saluto a Carla D'Acunto, la ristoratrice salernitana di 58 anni deceduta martedì scorso. In tanti hanno partecipato ai funerali, celebrati nella chiesa di Madonna di Fatima, nel quartiere di Pastena. Una vicenda tragica, caratterizzata da ancora tanti punti interrogativi. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta che vede indagato il figlio della ristoratrice per istigazione al suicidio. La donna, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe lanciata nel vuoto al culmine di una discussione con il 32enne. Dall'autopsia non sono emersi segni di violenza sul suo corpo. Ma le indagini dei carabinieri proseguono per provare a ricostruire il contesto nel quale è maturata la tragedia. Il figlio della donna è difeso dall'avvocato Michele Sarno.