Schianto nella notte a Cava de’ Tirreni: muore un 26enne, feriti altri 3 giovani Sono in corso accertamenti sulla dinamica della tragedia

Un tragico incidente si è verificato nella notte a Cava de' Tirreni. Nell'impatto ha perso la vita un 26enne originario di Castel San Giorgio. Ferite le altre tre persone che si trovavano nell'auto: una ragazza è stata ricoverata a Salerno, altri due ragazzi a Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni. L'incidente si è verificato intorno alle 5 in via Troiano, strada da poco inaugurata. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada, schiantandosi contro un muro. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.