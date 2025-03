Incidente mortale a Cava de' Tirreni: indagato l'amico che era alla guida Nell'impatto aveva perso la vita il 26enne Marco Apostolico: domani l'autopsia

Proseguono le indagini dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore per far luce sul tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Pregiato di Cava de' Tirreni. Nell'impatto aveva perso la vita il 26enne Marco Apostolico di Castel San Giorgio. Altri tre giovani erano, invece, rimasti feriti: il ragazzo che era alla guida e l'altro passeggero hanno riportato lesioni meno gravi, più serie le condizioni della ragazza che ha subito un trauma facciale e ferite, riportando una prognosi di 30 giorni. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale il ragazzo che era alla guida: in questa fase sono in corso ulteriori accertamenti per capire se fosse o meno alla in stato di ebbrezza al momento dello schianto. Il pm ha disposto anche l'autopsia che sarà effettuata nella giornata di domani presso l'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore.