Salerno, è ai domiciliari ma viene trovato in possesso di droga: arrestato Operazione effettuata dai carabinieri

Il 28 febbraio, a Salerno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato G. M., indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di crack, cocaina, hashish e marijuana per un peso totale di circa 190 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per li taglio e confezionamento. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.