Salerno, villette con infiltrazioni d'acqua: in sei finiscono nei guai La vicenda riguarda i villini di Parco Morea, nel quartiere di Casa Manzo

Si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario la vicenda dei villini di Parco Morea, complesso edilizio realizzato a Casa Manzo, nella zona panoramica di Salerno. Nelle scorse ore - come riporta il quotidianio La Città - è, infatti, arrivato il decreto di citazione diretta a giudizio per sei persone tra imprenditori, tecnici e funzionari del Comune. Dovranno rispondere a vario titolo di lottizzazione abusiva in concorso, truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'inchiesta è partita in seguito alle segnalazioni di diversi acquirenti che avevano lamentato problemi d'infiltrazione d'acqua, riscontrando problematiche anche per quel che riguarda le autorizzazioni edilizie.